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Politika

Bakan Selçuk: Şiddet gören kadınlar için adliyelerde destek birimleri oluşturulacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadına şiddetle mücadele kapsamında Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturulacağını açıkladı.

Merve Yıldızalp   | 25.11.2019
Bakan Selçuk: Şiddet gören kadınlar için adliyelerde destek birimleri oluşturulacak

Ankara

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada, kadına şiddetle mücadeleye ilişkin, "Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." dedi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz."

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