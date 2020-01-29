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Politika

Bakan Selçuk: Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan'a kadar uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık." dedi.

Etem Geylan   | 29.01.2020
Bakan Selçuk: Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan'a kadar uzattık

İzmir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın, katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetine ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

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