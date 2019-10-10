Bakan Selçuk: 9 ayda 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği'ne ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik." dedi.
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