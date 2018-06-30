Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Yerel seçim startı hayırlı olsun. Hedefe kilitleneceğiz. Yerel seçimden de rekor oyla zaferle çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

ADANA

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi ile ilgili, partisinin, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulunan Jülide Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, Adana'da yerel seçimlerin startını verdiklerini söyledi.

Yerel seçimlere kadar sık sık sahada olacaklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bütün belediyeleri almak için yola çıkacağız. Güçlü bir ekip oluştu. Hedefimize ulaşacağız. Her yerde olacağız. Adana'mıza AK damgasını güçlü şekilde vuracağız. Adana'mızı 'turuncu' yaptık. 15 ilçe ve büyükşehri de AK belediyecilikte buluşturacağız. Bu seçim çalışmasında nasılsak aynı tempoda devam edeceğiz. Yerel seçim startı hayırlı olsun. Hedefe kilitleneceğiz. Yerel seçimden de rekor oyla zaferle çıkacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilçelerden en fazla Sarıçam'ın Boztepe Mahallesi'nde yüzde 92,50, Yüreğir'in Solaklı Hürriyet Mahallesi'nde yüzde 89,09, Seyhan'ın Mekan Mahallesi'nde yüzde 84,97 ve Çukurova'nın Dörtler Mahallesi'nde de yüzde 82,28 oy aldığını kaydetti.

Muhabir: Yusuf Koyun, Bekir Ömer Fansa