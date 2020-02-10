Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
120,663.50
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'n katılıyor
logo
Politika

Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladığını kaydetti.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 10.02.2020
Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladığını belirterek, 2020 yılı için ise 202 milyon liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) ile birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde katkı yaptıklarına işaret etti.

Bu kapsamda orman köyü aile ve kooperatiflerine, son 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildiğini kaydeden Pakdemirli, destek miktarının yüzde 20'sinin hibe şeklinde sunulduğunu, kredi olarak kullandırılan kısım için ise çok düşük faiz oranı uygulandığını bildirdi.

Pakdemirli, bu yıl için orman köylülerine 202 milyon liralık kaynak ayrıldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, istihdam sağlayıcı her türlü proje desteklenecek. Bu yıl yaklaşık 10 bin 700 aileye ulaşmayı amaçlıyoruz. Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz."

Türkiye'de, 22 bin 948 orman köyünde, yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün yaşadığına dikkati çeken Pakdemirli, ORKÖY kapsamında verilen desteklerle, köylünün yaşam konforunun artırılmasını ve köyden kente göçün önüne geçmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi

Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

'Son 17 yılda 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Bakanlığın hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Bakanlığın hedeflerini açıkladı
Küçükbaş hayvancılığa yönelik ıslah projesiyle 80 bin üstün nitelikli damızlık üretildi

Küçükbaş hayvancılığa yönelik ıslah projesiyle 80 bin üstün nitelikli damızlık üretildi
Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek

Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek