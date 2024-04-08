Bakan Özhaseki: Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var; tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız." dedi.
Hatay
Özhaseki, Hatay Valiliğini ziyaretinde, girişte sergilenen 6 Şubat 2023 depremlerinin fotoğraflarını inceledi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özhaseki'ye, Vali Mustafa Masatlı mozaik taşlı tablo hediye etti. Bakan Özhaseki, Vali Masatlı ile basına kapalı görüştü.
Ziyarette, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve diğer ilgililer de yer aldı.
Bakan Özhaseki, ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü EXPO Kisecik'teki makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Hatay'ın demografisinin, hoşgörü ve barışçı ortamının, kültürünün önemine değinerek her şeyiyle Türkiye'de örnek gösterdikleri bir vilayet olduğunu söyledi.
Bundan dolayı gece gündüz Hatay'ı düşünerek projeler yapmaya devam ettiklerini anlatan Özhaseki, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararın Hatay için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Özhaseki, bundan sonra hizmet döneminin olduğunu ifade ederek, "Eskiler şöyle söylerlerdi; seçim biter, geçim başlar. Bu geçimin en güzel yapılacağı günlerdeyiz şimdi. Herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, önümüzdeki günlerde Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.
"Şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor"
Hatay'ın depremde en fazla zarar gören şehir olduğuna vurgu yapan Özhaseki, kentte binlerce konut ve iş yerinin yıkıldığını anımsattı.
Kendilerine, bu hasarın altından kalkabilmenin ve bir an önce yaraları sarabilmenin düştüğünü dile getiren Özhaseki, bunun için de gece gündüz demeden uğraştıklarını söyledi.
Özhaseki, tüm bakanlıkların ekipleriyle bölgede olduğunu, şimdi de belediyenin desteğiyle çok daha hızlı şekilde yaraları sarmaya devam edeceklerini anlatarak, "Tabii 310 bin civarında hasarımız var ama biz de bir taraftan bütün ilçelerimizde de işe başladık. Yani gerek Antakya'mızda, Defne'mizde, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Hassa'da her yerde inşaatlar başlattık. Sadece Hatay merkezimizde 19 yerde şantiyemiz var, şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor, bir taraftan köy evlerimiz devam ediyor." diye konuştu.
Özhaseki, bir taraftan da yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşların müracaatını değerlendirdiklerini anlattı.
Dünya Bankasından Hatay için 14,2 milyar lira kredi
Şehirde altyapının tamamıyla çökmüş vaziyette olduğuna dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sadece biz ara ara buralarda yaptığımız revizelerle veyahut da geçici olarak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla yaptığımız çalışmalarla işi ayakta tutuyoruz, bunlar da sürdürülebilir değil. Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. Bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz, depolarımızı yapacağız, bir taraftan kanalizasyonu, hatlarımızı yapacağız, bir taraftan da arıtma tesislerimizi gözden geçirip, onları da belediyemizle birlikte en faal bir şekilde çalışacak hale getireceğiz."
Özhaseki, bütün bunlar yapılırken inşaatların da devam edeceğini dile getirdi.
Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gündem maddesinin deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Buraların altyapısıyla, üstyapısıyla ne durumda olduklarını devamlı surette sorguluyorlar, takip ediyorlar. Biz burada Bakanlık olarak hep var olacağız zaten. Valilik zaten sağ olsun üzerine düşeni yapıyordu, adeta bir belediye gibi çalışıyordu, çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize, Allah razı olsun. Belediye işleri gibi hep Valimizle takip ediyorduk. Şimdi de inşallah belediye tarafında, büyükşehir tarafında ve ilçelerimizde hep birlikte kol kola gireceğiz, Hatay'ı ayağa kaldırmanın hesabını yapacağız."
"Bir taraftan evlerimizi teslim edeceğiz, bir taraftan altyapıyı bitireceğiz"
Depremlerin tahribatına değinen Özhaseki, "Bunun altından kalkmayı Allah bize nasip edecek. Bizler büyük bir devlet ve gerçekten büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, emin olun hepimiz için bir şeref. Tüm Türkiye ayaktaydı, yardım edebilmek amacıyla da herkes elinden ne geliyorsa yaptı." diye konuştu.
Özhaseki, kendilerinin de dört bir taraftan çalıştığını ve 4 bin 333 köyde köy evi inşa ettiklerini dile getirerek, 110 bin kişilik işçi ordusuyla evleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Hatay'ın mimarisine değinen Özhaseki, "Hatay'ın kendine has bir mimarisi, silüeti var, şehrin özel bir tarihi dokusu var. Bunu kaybetmeyelim diye özel olarak 6 mimarlık şirketini çalıştırdık. Sonra da şu anda tam 144 bin ihaleyi yaptık, evlerimiz devam ediyor, bir kısmını sizler de biliyorsunuz, teslim ettik." ifadelerini kullandı.
Şehrin birçok noktasında inşaatların devam ettiğinin altını çizen Özhaseki, herhangi bir felakette kimseye zarar gelmeyecek şekilde sağlam evler yaptıklarını vurguladı.
Bir taraftan da altyapı çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hatay'ımıza tam 14 milyar lira para ayırdık, Hatay'ı da borçlandırmayacağız. Belediye başkanımız yeni seçildi, Allah razı olsun, onun üzerine bu yükü de koymayacağız, biz bu parayı devlet olarak harcayacağız. Bütün su borularımızı, kanalizasyon hatlarımızı, arıtma tesislerimizi, depolarımızı, hepsini sıfırdan yapacağız. 6'ncı ayla birlikte de altyapıya başlıyoruz. Bir taraftan evlerimizi teslim edeceğiz, bir taraftan altyapıyı bitireceğiz, 1-2 sene içerisinde inşallah Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönmüş olacak. Biz bunu hep birlikte yapacağız, hiç endişeniz olmasın."
Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e destek verildiği için teşekkür etti.
"İstediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk"
Hatay'ı ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bizim bir elimiz, bir ayağımız hafif boştaydı, istediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk. Şimdi dört elli ve dört kollu işe sarılıp hep birlikte inşallah sizin duanızı almaya gayret edeceğiz, Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız. Ben dün buradaydım, bugün buradayım, yarın bir gün beni sokaklarda yine en çok siz göreceksiniz. Ne zamana kadar? Bütün Hatay'da işleri bitirip sizlerin evlerinizi teslim edene kadar. Sizler de dönüp 'Allah Cumhurbaşkanımızdan, sizlerden razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz, hiç endişeniz olmasın."
İftara katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de konuşma yaptı.
Öte yandan, Bakan Özhaseki, iftar yaptıkları Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'ndeki depremzede Mehmet-Sevgi Bayraktar çiftinin konteynerini de ziyaret etti.
Özhaseki daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.