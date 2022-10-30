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Politika

Bakan Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 285 kilogramı eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.10.2022
Bakan Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi

Ankara

Muş, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum."

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