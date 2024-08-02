Bakan Kurum'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, bayrağımızı hedef alan bu alçağın ipini tutanlar, uluslararası mahkemelerin gündemine soykırım suçuyla gelen katillersiniz. İsminizi Hitler'le eşitlediniz. Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz. Saldırganlığınız sizi kurtaramayacak, öldürdüğünüz kadınların, çocukların hesabını vereceksiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.