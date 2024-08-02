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Politika

Bakan Kurum'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Orhan Onur Gemici  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Bakan Kurum'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, bayrağımızı hedef alan bu alçağın ipini tutanlar, uluslararası mahkemelerin gündemine soykırım suçuyla gelen katillersiniz. İsminizi Hitler'le eşitlediniz. Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz. Saldırganlığınız sizi kurtaramayacak, öldürdüğünüz kadınların, çocukların hesabını vereceksiniz."

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