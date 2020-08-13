Euro
8.67
Dolar
7.33
BIST 100
1,114.40
Altın
1,922.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Kurum'dan denizleri arındırmak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğine destek çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi hareketine vereceğiniz destek ile denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıralım, el birliği ile koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 13.08.2020
Bakan Kurum'dan denizleri arındırmak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğine destek çağrısı

Ankara

Bakan Kurum'un Twitter hesabından "hayalet ağlar ve deniz çöpleri"ne ilişkin video paylaştı. 

Denizdeki doğal yaşama zarar veren ağların görüntüsünün yer aldığı videoda, "Kayalara ya da batıklara takılarak parçalanan ağlar, deniz canlılarının yok olmasına, batık ve kültürel hazinelerin tahribine sebep oluyor. Akıntılarla sürüklenen bu atıklar doğada yıllarca yok olmuyor." bilgisi verildi.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Doğada yıllarca yok olmayan hayalet ağlar deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Sıfır Atık Mavi hareketine vereceğiniz destek ile denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıralım, el birliği ile koruyalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da antikor teslerine başlanacak
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

Benzer haberler

Bakan Kurum'dan denizleri arındırmak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğine destek çağrısı

Bakan Kurum'dan denizleri arındırmak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğine destek çağrısı

Bakan Kurum, 'Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi'ne katıldı

Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 451 konutun temeli atıldı

'Ayasofyamız 86 yıl sonra zincirlerini kırarak İslam ümmetiyle beraber oldu'

'Ayasofyamız 86 yıl sonra zincirlerini kırarak İslam ümmetiyle beraber oldu'
Bakan Kurum: Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle çalışıyoruz

Bakan Kurum: Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle çalışıyoruz