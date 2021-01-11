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Politika

Bakan Kurum: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür." ifadesini kullandı.

İsa Toprak   | 11.01.2021
Bakan Kurum: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürü

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."

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