Bakan Kurum: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür." ifadesini kullandı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri; demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 10, 2021
18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir.
CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir.