Bakan Kurum: Çevreye saygılı şehirler hedefimizde kararlılıkla yürüyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde medeniyetimizi yaşatan, çevreye saygılı şehirler hedefimizde kararlılıkla yürüyoruz." dedi.
Mersin
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve 341 projenin içinde bulunduğu Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, açılışını yapacakları 3,2 milyar lira değerindeki projelerin herkese hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yerel seçim öncesinde açıkladığı 11 maddelik şehircilik manifestonun şehirler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:
"Bizlerin yol haritası oldu ve milletimizle paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde medeniyetimizi yaşatan, çevreye saygılı şehirler hedefimizde kararlılıkla yürüyoruz. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış tarihi ve doğal kadim şehirlerimize, medeniyet değerlerimize sahip çıkıyor ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza yeniden ihya, inşa etmek üzere teslim ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz ve sosyal konutlarla birlikte son 20 yılda 2,5 milyon konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Mersin'de de kentsel dönüşüm en önemli önceliğimiz ve Akdeniz ilçemizde Çay Mahallesi ile TOKİ eliyle biliyorsunuz, '416 konut yapacağız' demiştik. Camisiyle, dükkanlarıyla, ticaret merkezleriyle konutlarımızı inşallah yıl sonu değerli kardeşlerimize teslim edeceğiz."
Bugüne kadar Mersin'de yatırım değeri 2,5 milyar lirayı bulan 3 bin 900 sosyal konut projesi yaptıklarını ve milletin hizmetine sunduklarını aktaran Kurum, yine yatırım değeri 941 milyon olan 945 konutun inşaatının da hızla devam ettiğini söyledi.
Tarımın şehri Mersin için sulama projelerini de bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Kurum, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte bu projelerimizi de yürütüp buradaki istihdamı artırmak, tarımla ilgili geleceği arttırmak adına sulama projelerini çok ama çok önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de çiftçi kardeşlerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.
Millet bahçesiyle ilgili yapılan çalışmalara da değinen Kurum, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' projemiz var. Bu çerçevede tam 397 millet bahçesi projelendirildi, 101'i de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Mersin'de de 4 millet bahçesi yapıyoruz ve yeşil alanlarımızı gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza kazandırıyoruz. Biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Mersin Millet Bahçesi'ni açtık ve hizmetinize sunmuştuk. İnşallah yeni millet bahçelerini de yapıp gençlerimize, çocuklarımıza armağan edeceğiz."
Kurum, Mezitli ve Aydıncık ilçelerinde de millet bahçelerini hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını söyledi.
Mersin'de bunlar dışında atık su arıtmadan içme suyuna, sokak sağlıklaştırmalarından enerji yatırımına kadar birçok yatırımı yapmaya devam edeceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:
"Çeşmeli Mahallemizdeki belediyelerimizin bu noktada talepleri vardı bu talepleri de gerçekleştiriyoruz. İnşallah Mersin'i altyapısı, üstyapısıyla çok daha modern, çok daha yeşil çok daha sağlam bir şehir haline getireceğiz. 'Boğazın altından tren, köprünün üstünden yine tramvay geçmez, Akdeniz'den Kıbrıs'a su gitmez' diyerek bahane ve çözümsüzlük üreten zihniyete karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman azimle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin destekleriyle gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.