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Politika

Bakan Kurum: 2023'ün Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz

Bakan Kurum, "Dün, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun Genel Kurul'dan geçti. 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz." dedi.

Ömer Faruk Cebeci   | 25.12.2020
Bakan Kurum: 2023'ün Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz

Sakarya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projelerine 81 ilde devam ettiklerini belirtti.

Kurum, şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda şu an 278 millet bahçesi projelendirilmiş, 44'ü tamamlanmış, diğerleri de proje aşamasında, yapım aşamasında devam etmektedir. Toplam yatırım değeri 16 milyar lirayı buldu. Bu millet bahçeleri sadece bir yeşil alandan ibaret değil, bulunduğu konum itibarıyla şehirde her insanımızın buraya yürüme mesafesinde ulaşabileceği, her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar. Bulunduğumuz alan, sadece Gebze'ye hizmet etmeyecek, Kocaeli'ye de hizmet edecek, İstanbul'umuza da hizmet edecek. İşlev olarak da baktığınızda depremde toplanma alanı vazifesi görecek." 

"2023'ün Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz"

Kurum, "Dün, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun, Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'ndan geçti. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm bu çalışmalarımızla bir taraftan şehirlerimizi, Millet Bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz." açıklamasında bulundu.

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