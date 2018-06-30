Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş, burada partililere hitaben konuşma yaptı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "16 yıllık yönetim kadrosu olarak, şimdi önümüzde kemiksiz, kılçıksız 5 yıl var. Bu 5 yılda, eksik bıraktığımız, yapmayı planladığımız, millete taahhüt ettiğimiz hususların gerçekleşmesi için çalışacağız." dedi.

Bakan Kurtulmuş, seçim çalışmaları sonrasında partililere teşekkür amacıyla AK Parti Avcılar ve Başakşehir ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyarette yaptığı konuşmada, yoğun ve zor bir seçim kampanyasının geride bırakıldığını anlatarak, başarılı bir sonuç elde edildiğini ve milletin, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk başkanı olarak seçtiğini söyledi.

Milletin AK Parti'yi de oylarıyla en çok oy alan parti yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, "Bu seçim sonuçları, bizim ve Türkiye için önemli bir kazanımdır. Bu sonuçta emeği olan her bir arkadaşımızı tebrik ediyorum, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye, yeni bir döneme geçiyor. Bu dönem içinde birinci önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam eden Türkiye'nin yeniden yapılanması sürecidir. Fiilen bazı makamlar artık olmayacak. Bu yeni dönemle ilgili aylardır devam eden çok sıkı bir hazırlık yapıldı. 8 Temmuz'da biz milletvekilleri yemin ederek, göreve başlayacağız. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız yemin ederek, yeni modelin ilk başkanı olarak göreve başlayacak ve belki o gün yeni kabinesini açıklayacak." diye konuştu.

"Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri de takip edeceğiz"

Bakan Kurtulmuş, etkin bir yönetimin kurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde seçim sürecinde verdiğimiz sözleri de takip edeceğiz. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi anlamda istikrarlı bir kalkınma dönemine ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem bunun temel taşları hızlı bir şekilde döşenecek. Siyasi istikrarın artarak devam edeceği bir süreç olacak. Her seçimde demokratik olarak biraz daha ileriye gidiyoruz. Bu seçimde yüzde 90'lara varan bir katılım oranı vardı. Bu millet demokrasiye sandıkta sahip çıkıyor. Açık, şeffaf ve özgür seçimleri yaptık. Balkon konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi millet bu seçim sonuçlarıyla, AK Parti'ye de birtakım dersler vermiştir. Bu dersleri de çıkaracağız ve en güzel şekilde istifade edeceğiz."

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Kurtulmuş, "Bunun için kollarımızı sıvayarak yolumuza devam edeceğiz. Esas Avcılar, 2019'un Mart ayındaki yerel seçimlerdeki muhteşem sonucun ardından tebrik edilecektir. Bugünden itibaren 'belediyeyi nasıl kazanırız?' onun çalışmalarını yapacaksınız. Bizler de buradayız, her zaman yanınızda olacağız. Herkese ulaşmaya devam edeceğiz. Lafı olan herkesin sözünü dinleyeceğiz. Herkesin eleştirisinden istifade etmeye çalışacağız ve doğru olanı ortaya koyacağız. En uzak olduğunu zannettiğimiz insanlara, bir şekilde ulaşacağız, gönüllerini ve zihinlerini kazanacağız. 2019'da yerel seçimlerde Avcılar'da muhteşem bir başarıya imza atacağız, çok güzel bir sonuç elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanılması ve bu zamana kadar alınan oylardan daha fazla oy alınması için hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Mahalle ve sandık bazında çalışmaların sürdürüleceğini belirten Kurtulmuş, "AK Parti'yi önümüzdeki 2019 seçimlerinde kendi tarihinin en yüksek oylarını aldığı bir rekor seçime doğru götüreceğiz." dedi.

AK Parti'nin şimdi zafer imtihanı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "16 yıllık yönetim kadrosu olarak şimdi önümüzde kemiksiz, kılçıksız 5 yıl var. Bu 5 yılda eksik bıraktığımız, yapmayı planladığımız, millete taahhüt ettiğimiz hususların gerçekleşmesi için çalışacağız." şeklinde konuştu.