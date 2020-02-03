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Politika

Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak, sağlık personellerinin Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdiğini ifade etti.

Yeşim Sert Karaaslan   | 03.02.2020
Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değinen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."

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