Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür
Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak, sağlık personellerinin Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdiğini ifade etti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.
Sn. Devlet Bahçeli’ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2020
Arayıp, Elazığ depremindeki fedakâr hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değinen Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.