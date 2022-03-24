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Politika

Bakan Kirişci, çiftçilere 291,2 milyon liralık desteği yarın aktaracaklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 24.03.2022
Bakan Kirişci, çiftçilere 291,2 milyon liralık desteği yarın aktaracaklarını bildirdi

Ankara

Bakan Kirişci, Twitter hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin duyuru yaptı.

Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."



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