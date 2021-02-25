Bakan Kasapoğlu: Tesislerimiz, havuzlarımız 7/24 Ağrılıların hizmetinde olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Tesislerimiz, havuzlarımız 7/24 Ağrılıların hizmetinde olacak. İnşallah Doğubayazıt ve Patnos'ta yeni havuzlar inşa edeceğiz. Bunları da inşallah 7 ay içerisinde tamamlayacağız." dedi.
Ağrı
Bazı programlara katılmak için Ağrı'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Osman Varol ile bir süre görüştükten sonra, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda kentteki spor yatırımlarını inceledi.
Ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine geçen Kasapoğlu, burada düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Programı'na katıldı.
Bakan Kasapoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 19 yılda ülkede başarıyla ve teveccühle yürüyen bir mücadelenin yaşandığını anlattı.
"Her alanda gelinen nokta gururlandırıyor"
Yarınlara daha güçlü yürüme mücadelesi içinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bu mücadele adaleti geliştirmenin, kalkınmayı yaygınlaştırmanın ve güçlendirmenin mücadelesidir. O yüzdendir ki ülkemizin 19 yılda ekonomisi, sanayisi, sağlığı, eğitimi, ulaştırması, gençliği ve sporuyla her alanda geldiği nokta, hamdolsun ki hepimizin göğsünü kabartan, hepimizin gururlandığı bir tablo. Amacımız, bu tabloyu çok daha yukarılara taşımak." diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, gençliğe ve spora yaptıkları yatırımlardan bahsederek, Türkiye'nin her yerinde spor tesisleşmesinde mükemmel bir seviyede olduklarını vurguladı.
Daha yukarısı ve daha ilerisi için çalışmalara bir şahlanışla devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi, en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. AK Parti'nin en önemli yatırım alanlarından bir tanesi eğitim. İşte Ağrı'daki İbrahim Çeçen Üniversitesi ve diğer tesisler. Her yerde tesise, imkana erişim var ama bunları projelerle zenginleştireceğiz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın, başarıyla yürüttüğümüz bir proje. Geçen yıl pandemiye rağmen koyduğumuz 1 milyon hedefini aştık. Yine önümüzdeki süreçte tüm illerimizde bu tabloyu daha yukarı taşıyacağız."
Ağrı ve ilçelerine yüzme havuzları ile kapalı halı saha müjdesi
Kasapoğlu, nerede olursa olsun yüzme öğrenmek isteyip de bu imkana ulaşamayan kimsenin kalmayacağını belirterek, bunun için iddialı olduklarını dile getirdi.
Ağrı'daki üniversite ve merkezlerde güzel havuzların bulunduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Tesislerimiz, havuzlarımız 7/24 Ağrılıların hizmetinde olacak. İnşallah Doğubayazıt ve Patnos'ta yeni havuzlar inşa edeceğiz. Bunları da inşallah 7 ay içerisinde, normalde yıl sonuydu ancak 7. aya çektik, tamamlayacağız. Sizleri havuzla buluşturacağız. Bununla birlikte yine havuzumuz olmayan ilçelerimizde de yaz aylarına kadar prototip havuzlarımızı tamamlayacağız. Buralarda da yüzme eğitimi inşallah tam kadro başlayacak. Kış şartlarından dolayı halı sahalarımızı her ilçede arttırıyoruz ve sizler için kapalı inşa edeceğiz. Yanlarında basketbol ve voleybol alanlarımız olacak. Sizler için, okuma salonları, çalışma mekanları, kafeteryaları bulunan Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz de kalmayacak."
Gençlerin her şeyin iyisine ve güzeline layık olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bugüne kadar bu ülkenin gençlerini, güzel insanlarını, tertemiz kalbi olan bu güzel insanları istismar etmeye kalkanlara en güzel cevabı da inşallah 2023'te en güçlü şekilde vereceksiniz. Bu şehir ilmin, medeniyetin, irfanın şehri. İnşallah bu şehirde sizlerle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destanları beraber yazmaya devam edeceğiz. Biz beraber, birlikte olduğumuz, hiçbir fitneyi aramıza sokmadığımız müddetçe güçlüyüz ve daha güçlü olacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile gençler katıldı.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentteki Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla görüştü.