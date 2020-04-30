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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu ile ulaştırma alanındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Sefa Şengül   | 30.04.2020
Bakan Karaismailoğlu: Ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçirdik

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu görüşmede, Kovid-19 konusunda önemli tedbirler aldıklarını, ticaretin bundan en az şekilde etkilenmesi yönünde de adımlar attıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebi ile 27 Nisan'da yayınladıkları bir genelgeyle hastalık semptomları göstermeyen sürücülere, Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde tekrar çıkış yapmaları halinde 14 günlük karantinanın uygulanmama kararı aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu düzenleme ile hem transit hem de ikili taşımalar açısından ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçirmiş olduk. Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri sürecinde demir yolu taşımacılığının en güvenli taşımacılık sistemi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye olarak bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusundaki irademizi vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısının bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, söz konusu toplantıda da demir yolları taşımacılığının ön plana çıktığını belirtti.

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