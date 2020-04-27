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Politika

Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı ile telefonla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Kazakistan ile) Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin Kovid-19 salgınından en az şekilde etkilenmesi amacıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız." dedi.

Erhan Cihan Ünal   | 27.04.2020
Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı ile telefonla görüştü

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan ile ikili ilişkilere büyük önem atfettiklerini belirterek, "Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az şekilde etkilenmesi amacıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Beibut Atamkulov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdiklerini, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, sağlık tedbirlerinin sonuçlarını görmeye başladıklarını, tedbirleri azaltmadan uluslararası ulaştırma faaliyetlerin devamını sağlamaya çabaladıklarını söyledi.

İlgili bakanlıklarla koordineli şekilde bazı tedbirleri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Köklü bir geçmişe dayanan ve kardeşlik ilişkimiz olan Kazakistan ile ikili ilişkilerimize büyük önem atfettiğimiz malumlarınızdır. Bu çerçevede, ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin Kovid-19 salgınından en az şekilde etkilenmesi amacıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız."

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında istikrarlı şekilde sürdürülmesinin önemine işaret edilerek, ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

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