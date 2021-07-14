Euro
10.16
Dolar
8.60
BIST 100
1,366.10
Altın
1,825.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Marmara Müsilaj Eylem Planı”na ilişkin Yenikapı açıklarındaki incelemelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Ankara’da “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Tanıtım Programı”nda konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Gül: Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 14.07.2021
Bakan Gül: Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır

İstanbul

Bakan Gül, "Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli miras yeni, sivil, daha demokratik bir anayasadır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla, bu anayasayla girmeyi hak etmektedir." ifadesini kullanarak, "Bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize olan ödevimizdir. Anayasa yapım sürecinin de uzlaşmayla yapılması çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları 10 kat artınca hükümet sert tedbirlere yöneldi
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek' günlük ölü sayısı kaydedildi
Aşılama oranı yüksek iller Kovid-19 vaka sayılarını hızla azaltıyor

Benzer haberler

Bakan Gül: Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır

Bakan Gül: Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır

Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2017'den bugüne 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Mağdur odaklı onarıcı adalet anlayışı kapsamında 'mağdur bilgilendirme' internet sitesi erişime açıldı

Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alınacak
Bakan Gül: Adalet, insanlığın en yüce erdemidir

Bakan Gül: Adalet, insanlığın en yüce erdemidir
Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Önemli bir adım

Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Önemli bir adım