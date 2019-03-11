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Adalet Bakanı Gül konuşuyor
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Politika

Bakan Gül: Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısında yeri yoktur

Adalet Bakanı Gül, "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur." dedi.

Sertaç Bulur   | 11.03.2019
Bakan Gül: Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısında yeri yoktur

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül, "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor." ifadesini kullandı.

"Vicdanını terör örgütüne esir edenlerin Türk yargısında yeri yoktur"

Gül, "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur." dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir." diye konuştu.

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