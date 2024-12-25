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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Politika

Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü kurulması kararlarına ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsünün kurulmasına ilişkin kararın hayırlı olmasını diledi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü kurulması kararlarına ilişkin paylaşım

Ankara

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eş güdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirdiğimiz iki önemli yapılanma Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunun ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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