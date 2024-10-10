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Politika

Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şaduman Türkay  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanılığınan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

G20 Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye'yi Bakan Göktaş temsil edecek.

G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer alacağı toplantıda katılımcılara hitap edecek Göktaş, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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