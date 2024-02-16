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Politika

Bakan Fidan'ın Münih Güvenlik Konferansı kapsamında diplomasi trafiği devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Bakan Fidan'ın Münih Güvenlik Konferansı kapsamında diplomasi trafiği devam ediyor

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Togolu mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkiler değerlendirildi.

Sahel bölgesindeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Türkiye’nin Sahel ülkelerinin istikrarı ve refahı için sağlayabileceği destek detaylı biçimde konuşuldu.

Gelecek dönemde iki ülke arasında 2021'de kurulan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısı ve "İş Forumu"nun düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakan Fidan'ın Romanyalı mevkidaşı Odobescu ile görüşmesinde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Başbakan Ciolacu'nun ziyareti vesilesiyle, Türkiye ile Romanya arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının kurulmasına ilişkin "Ortak Siyasi Bildiri'nin" imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İki bakan, ayrıca Avrupa Birliği (AB), NATO ve Karadeniz güvenliği konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Terörle mücadele konusunda ortak irade vurgusu

Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde de Gazze'de süren katliamın bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Bölgedeki gerilimin daha fazla artmaması için alınması gereken önlemler görüşülürken tarafların itidalli davranması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahının Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda ortak irade bulunduğu vurgulandı.

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