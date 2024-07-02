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Politika

Bakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe'yi Ankara'da ağırladı.

Büşranur Koca  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Bakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

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