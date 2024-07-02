Bakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe'yi Ankara'da ağırladı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe'yi Ankara'da ağırladı.🇹🇷🇿🇲 pic.twitter.com/Gi7PjQJhkF— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 2, 2024