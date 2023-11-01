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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız ABD'nin başkenti Washington’da bulunan Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ediyor
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Politika

Bakan Fidan, Yunanistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Bakan Fidan, Yunanistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fidan'ın Gerapetritis ve Safadi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı, acil ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

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