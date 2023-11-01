Bakan Fidan, Yunanistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fidan'ın Gerapetritis ve Safadi ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı, acil ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.