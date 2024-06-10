Bakan Fidan, Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul etti." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.