Bakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.