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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TESKOM’un iftar programında konuşuyor.
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Politika

Bakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Bakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Ankara

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü."

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