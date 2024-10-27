Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Ankara'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başkentte görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tatar'ın Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 27, 2024
Tatar ile bir araya geldi. pic.twitter.com/KZKE2UxnIl