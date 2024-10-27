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Politika

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başkentte görüştü.

Gökhan Çeliker  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Ankara'da bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tatar'ın Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

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