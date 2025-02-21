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Politika

Bakan Fidan, Japon mevkidaşı İvaya ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Bakan Fidan, Japon mevkidaşı İvaya ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Japon mevkidaşı İvaya ile yaptığı görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliği imkanları görüşüldü.

Gazze'deki durumun değerlendirildiği görüşmede, Fidan, ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail-Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti.

Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.

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