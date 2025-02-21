Bakan Fidan, Japon mevkidaşı İvaya ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Japon mevkidaşı İvaya ile yaptığı görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.
Görüşmede ayrıca, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliği imkanları görüşüldü.
Gazze'deki durumun değerlendirildiği görüşmede, Fidan, ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail-Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti.
Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.