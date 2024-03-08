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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
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Politika

Bakan Fidan: Gazze'deki vahim durum uluslararası toplumunun acil harekete geçmesini gerektiriyor

ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor." dedi.

Hakan Çopur  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Bakan Fidan: Gazze'deki vahim durum uluslararası toplumunun acil harekete geçmesini gerektiriyor

Washington

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