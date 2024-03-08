Bakan Fidan: Gazze'deki vahim durum uluslararası toplumunun acil harekete geçmesini gerektiriyor
ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor." dedi.
Washington
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