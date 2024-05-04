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Politika

Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

Büşranur Koca  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

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