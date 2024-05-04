Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Banjul’da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. 🇹🇷🇬🇲 pic.twitter.com/I3QgbP5Dj6— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 4, 2024
Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.
İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.