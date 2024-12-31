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Politika

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, Başbakan Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

Görüşmede, Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi alan Fidan, Türkiye'nin Filistin'i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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