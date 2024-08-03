Bakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Ahmed tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Etiyopya ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Addis Ababa'da Başbakan Ahmed'le görüştüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.