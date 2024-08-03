Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,982.00
BTC/USDT
61,584.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Ahmed tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından kabul edildi.

Büşranur Koca  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Bakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Ahmed tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Etiyopya ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Addis Ababa'da Başbakan Ahmed'le görüştüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuzda
Orman yangını sayısı artarken etkilenen alan azalıyor
Yargıtay, kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" diye hitap etmemeyi boşanmada kusur saydı
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı
Milli İstihbarat Akademisinden "İsrail'de Radikal Sağ" raporu

Benzer haberler

Bakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Ahmed tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Ahmed tarafından kabul edildi

Bakan Fidan yarın Etiyopya'yı ziyaret edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet