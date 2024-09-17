Bakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u Ankara'da kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’u Ankara’da kabul etti. pic.twitter.com/17sFhGwWEp— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 17, 2024
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la Ankara'da görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.