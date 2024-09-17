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Politika

Bakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u Ankara'da kabul etti.

Büşranur Koca  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Bakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la Ankara'da görüştüğü bildirildi.

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