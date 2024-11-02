Bakan Fidan Cibuti'de temaslarda bulunuyor
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştüğü bildirildi.
Bakan Fidan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü
Fidan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Cibuti’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi. pic.twitter.com/pBVnJjPsjj— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 2, 2024
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.