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Politika

Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştüğü bildirildi.

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