Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Youssouf ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Youssouf telefon görüşmesinde, Cibuti'de önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın hazırlıklarını ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.