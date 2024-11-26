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Politika

Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile Portekiz'de bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Cascais kentinde Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile görüştü.

Ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'i de kabul eden Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de bir araya geldi.

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