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Politika

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştü.

Büşranur Koca, Ruslan Rehimov  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldiği bildirildi.

Bayramov da X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Kardeş Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'la müttefiklik, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı görüş alışverişinde bulunduk." şeklinde paylaşımda bulundu.

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