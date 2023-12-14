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Politika

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Gökhan Çeliker  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara/Bakü

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

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