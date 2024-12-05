Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ele alınırken Fidan, Türkiye’nin gözlemci üyesi olduğu Arap Birliği ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.