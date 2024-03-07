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Politika

Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.

Gökhan Çeliker  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Ankara

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