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Politika

Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi'yle Erzurum'dan Kars'a yolculuk yaptı.

Muhammet Mutaf,Hüseyin Demirci  | 23.02.2019
Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı

Kars

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programlarının ardından Erzurum Garı'na geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından Ersoy, beraberindekilerle Ankara-Kars seferini yapan ve son 2 yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi'ne bindi. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk sonunda Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Ersoy, burada çiçeklerle karşılandı.

Ersoy'u Sarıkamış Garı'nda Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Murat Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile vatandaşlar karşıladı.

Bakan Ersoy, ilçede bazı programlara katılacak.

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