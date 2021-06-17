Bakan Elvan'dan 'iklim değişikliği finansmanı ve yeşil dönüşüm' vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü. Elvan, görüşmede, 'iklim değişikliği finansmanı ve yeşil dönüşüm' vurgusunda bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve Türkiye'nin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Sn. Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, işbirliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık. pic.twitter.com/aQOulafvCY— Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 17, 2021
Bakan Elvan, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP26 Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.