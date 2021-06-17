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Politika

Bakan Elvan'dan 'iklim değişikliği finansmanı ve yeşil dönüşüm' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü. Elvan, görüşmede, 'iklim değişikliği finansmanı ve yeşil dönüşüm' vurgusunda bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 17.06.2021
Bakan Elvan'dan 'iklim değişikliği finansmanı ve yeşil dönüşüm' vurgusu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve Türkiye'nin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP26 Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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