Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, bölgede, enerji arzında yaşanan sıkıntılar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Doğankent‘teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli‘deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun Giresun." ifadesini kullandı.
Giresun'da meydana gelen selde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 23, 2020
Doğankent‘teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli‘deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada.
Geçmiş olsun Giresun.
Dönmez mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.