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Politika

Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Gülşen Çağatay   | 23.08.2020
Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, bölgede, enerji arzında yaşanan sıkıntılar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Doğankent‘teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli‘deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun Giresun." ifadesini kullandı. 

Dönmez mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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