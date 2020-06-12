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Politika

Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın ikinci yaşını kutladı.

Gökçe Topbaş   | 12.06.2020
Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın ikinci yaşını kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan TANAP iki yaşında. 'Enerjinin İpek Yolu' kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek. Hep birlikte nice senelere." ifadesini kullandı.

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