Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın ikinci yaşını kutladı.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın ikinci yaşını kutladı.
Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan #TANAP iki yaşında.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 12, 2020
"Enerjinin İpek Yolu" kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek.
Hep birlikte nice senelere... 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/ek9dLbImL5
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan TANAP iki yaşında. 'Enerjinin İpek Yolu' kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek. Hep birlikte nice senelere." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.