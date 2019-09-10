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Politika

Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.

Murat Temizer   | 10.09.2019
Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

Ankara

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke arasındaki enerji iş birlikleri ele alındı.

Heyetler arası görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

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