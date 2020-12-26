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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bakanlık faaliyetlerini tanıtan video paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir video paylaştı.

Gökhan Varan   | 26.12.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bakanlık faaliyetlerini tanıtan video paylaşımı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir video paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın faaliyetlerine yer verilen video için "Dünyanın her yerinde Güçlü Türkiye" notunu düştü.

Paylaşılan videoda, yurt dışı temsilciliklerde vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürütülen yardım ve faaliyetlere yer verildi.

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