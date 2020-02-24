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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'daki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere yönelik yayımladıkları taziye mesajları dolayısıyla Yunanistan, Letonya, Litvanya Dışişleri Bakanları ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekiline teşekkür etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.02.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Ankara

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'ın, sosyal medya hesabı Twitter'dan İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar dileyen mesajlar yayımlandı.

Kendisinin de etiketlendiği mesajlara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter'dan cevap vererek teşekkürlerini bildirdi.



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