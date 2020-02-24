Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'daki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere yönelik yayımladıkları taziye mesajları dolayısıyla Yunanistan, Letonya, Litvanya Dışişleri Bakanları ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekiline teşekkür etti.
Ankara
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'ın, sosyal medya hesabı Twitter'dan İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar dileyen mesajlar yayımlandı.
Kendisinin de etiketlendiği mesajlara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter'dan cevap vererek teşekkürlerini bildirdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.