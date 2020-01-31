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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Zuhal Demirci   | 31.01.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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